Corona-Vakzin von Sanofi in Österreich angekommen

Derzeit laborieren 47.312 Menschen an einer Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt gerade bei 371,5 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, am Vortag waren es noch 369,4. Am Montag wurden 5113 Neuinfektionen registriert, was über dem Schnitt der laut AGES in der vergangenen Woche täglich 4791 gemeldeten Infektionen liegt.