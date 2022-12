In diesem belgischen Luxus-Knast sitzt Eva Kaili

Kaili wurde bereits am Montag aus dem Frauenflügel des St.-Gillen-Gefängnisses in Brüssel in die modernere Strafanstalt im Ortsteil Haren verlegt. Das dortige Gefängnis wurde erst im Oktober eröffnet und soll Platz für etwa 1190 Häftlinge bieten. Die veralteten Brüsseler Gefängnisse Berkendael und Vorst, die immer wieder wegen miserablen Haftbedingungen angeprangert wurden, werden geschlossen, sobald alle Gefangenentransporte abgeschlossen sind.