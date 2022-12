Das sind die neuen Züge der Salzburger Lokalbahn

Im Jänner hat das Land in einer deutsch-österreichischen Gemeinschafts-Ausschreibung mit fünf Partnern den Auftrag für ingesamt 504 Züge um insgesamt vier Milliarden Euro an die Schweizer Stadler AG erteilt. 20 Zug-Garnituren werden nach Salzburg verfrachtet, samt einer Option für fünf weitere. Das erste Modell der Züge wurde nun präsentiert. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll war vor Ort und zeigte sich in einer ersten Stellungnahme „sehr begeistert“.