Neuer Fahrplan: S-Bahn für Nachtschwärmer

Besonders Nachtschwärmer dürfen sich auf den Fahrplanwechsel am 11. Dezember freuen. Die S-Bahn-Linien 1, 2 und 3 fahren an Wochenenden und vor Feiertagen bis zwei Uhr früh in der Stadt Salzburg ab. Der Pongau erhält mit der Linie R9 zwischen Bischofshofen und Schladming gleich eine gänzlich neue Bahnverbindung. Wals-Siezenheim bekommt mit der neuen Linie 181 zwischen Hauptbahnhof und dem Walserberg eine viertelstündliche Anbindung.