Halbe Tonne Cannabis angebaut und gehandelt

Jahrelange Ermittlungen und eine Vielzahl an Prozessen später will die Staatsanwaltschaft den Chef eines großen Drogennetzwerks angeklagt haben. Vier Plantagen und über eine halbe Tonne Cannabis werden dem 40-Jährigen zur Last gelegt. Das streitet er nicht ab. Dennoch: Der Kopf des Drogenanbaus und -handels sei er nicht gewesen. Es geht um lebenslange Haft!