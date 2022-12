Mörder 42 Jahre nach Tat in den USA überführt

Neunmal wurde Mary R. Walter im Jahr 1980 eine Kugel in den Körper gejagt - das Verbrechen an der jungen Mutter einer sechsjährigen Tochter ist bis vor Kurzem ungesühnt geblieben. Doch 42 Jahre später konnten Ermittler aus dem US-Bundesstaat Kansas nun einen Verdächtigen festnehmen. Der 68-jährige Steven L. Hanks aus Burden befindet sich für den brutalen Mord in Haft.