Blauer Himmel & Schnee: Unser Start in die Saison

„Wir veranstalten nicht nur alljährlich die größte Wintersportwoche Österreichs, sondern haben auch vergünstigte Ticketpreise für Schulklassen“, so Nassfeld-Touristiker Markus Brandstätter: „Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche das Skifahren erlernen. Und wenn sie das bei uns auf dem Nassfeld machen, dann kommen sie vielleicht später einmal als Urlauber zurück in unsere World of Mountains and Lakes.“