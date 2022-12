Zu Weihnachten: Familiendrama hat ein Happy End

Seine Zwillinge waren vor gut einem Jahr, am 3. Dezember, viel zu früh auf die Welt gekommen, die Mutter kämpfte in Hanoi um das Leben der Frühchen. Der Vater konnte nur aus der Ferne mitleiden, sah seine Minis zum ersten Mal erst in Hanoi selbst, als sie schon vier Monate alt waren. Auf unsere Berichte hin schalteten sich Landeshauptmann Christopher Drexler und sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein; dann ging alles blitzschnell und die Frau kam endlich zu ihrem Visum.