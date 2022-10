Der lange Kampf eines Grazers um seine Familie

Und: Nachdem schon Landeshauptmann Christopher Drexler zugesichert hatte, Brücken schlagen zu wollen, schaltet sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Österreichische Präsidentschaftskanzlei mit der Österreichischen Botschaft Hanoi in Verbindung getreten ist und Ihre Angelegenheit in Bearbeitung ist“, heißt es aus dessen Büro an den Vater. Der sagt: „Ich vertraue darauf, dass es jetzt endlich zu einer Lösung kommt. Wir können nur beten und hoffen.“