Großes Interesse an den neuen Gesundheitstagen

Der Andrang ist jedenfalls groß: Bereits mehr als 180 Burgenländer haben sich für die Gesundheitstage angemeldet. „Es geht uns darum, so viele Landsleute wie möglich zur Vorsorge zu motivieren“, erklärt Doskozil. Das Projekt sei auch ein Beispiel dafür, dass das Burgenland in der Gesundheitspolitik österreichweit neue Wege gehe. Zugleich werde auch an einem Paket für die Generation 65+ gearbeitet.