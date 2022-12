Fehlerhaft: Gelbe Sackerl wollen nicht aufgehen

Fehlerhafte Säcke erhalten

Die Packungen à 13 Stück, die an insgesamt 22.000 Haushalte verschickt werden, haben einen Klagenfurter vor ein schier unlösbares Problem gestellt: „Sämtliche Säcke sind verschweißt und nicht aufzukriegen, das Zugband befindet sich außen. Damit kann niemand etwas anfangen.“ Mittlerweile scheinen sich die Beschwerden im Magistrat zu häufen. „Wer ebenfalls fehlerhafte Säcke erhalten hat, kann sich einfach in der Abteilung Abfallentsorgung melden. Wir schicken dann neue zu“, so die Abfallbeauftragte Ulrike Werzin.