So gut stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Weihnachtsromantiker muss der Blick in die Geschichtsbücher gewaltig schmerzen. Zum bis dato letzten Mal ist in der Landeshauptstadt vor elf Jahren Schnee gelegen. Allerdings nur zwei Zentimeter hoch und auch nicht überall. Im Jahr davor, 2010, sind es zumindest sechs Zentimeter gewesen. Richtig weiße Weihnachten wie aus dem Märchenbuch liegen aber schon lange 17 Jahre zurück. Am 24. Dezember 2005 betrug die Schneedecke laut ZAMG Salzburg nämlich nicht nur 25 Zentimeter, in der Nacht auf Heiligabend ist die Mozartstadt zudem von einer feinen, zentimeterdicken Pulverschicht angezuckert worden.