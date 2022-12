Die neue Woche bringt uns das große Bibbern

Im Burgenland, in Wien und in Teilen Niederösterreichs könnten die Temperaturen gerade noch im einstelligen Minus-Bereich verharren, in den übrigen Bundesländern fällt die Thermometermarke verbreitet in den zweistelligen Minus-Bereich. So manches Alpental dürfte sogar mit etwa minus 20 Grad aufwarten können. Eisig kalt also, aber laut den Experten „nix Besonderes“ im Dezember.