Präsident Selenskyj ehrt MiG-29-Pilot mit Orden

„Für seinen persönlichen Einsatz und den Heldenmut, den er bei der Verteidigung der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine gezeigt hat, sowie für den selbstlosen Dienst am ukrainischen Volk, verfüge ich über die Verleihung des Titels ‚Held der Ukraine‘ mit der Verleihung des ‚Orden des Goldenen Sterns‘ an Major Vadym Voroshylov“, heißt es wörtlich im Verleihungsdekret, das Selenskyj laut Angaben der ukrainischen Armee am 5. Dezember unterzeichnete.