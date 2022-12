Bei den Kindern haben die Händler leichtes Spiel

Weihnachten steht vor der Tür, viele Kinder wünschen sich das was Neues zum Spielen vom Christkind. Für den Handel ist das die wichtigste Zeit des Jahres: „40 Prozent des Jahresumsatzes machen wir von Oktober bis Dezember“, betont Johannes Schüssler, Obmann des Spielehandels in der WKO und selbst Betreiber eines Geschäfts in der Steiermark.