Promi-Koch aus Kitzbühel unter Terror-Verdacht

Mehrere Treffen mit Reichsbürger-Bande?

Der Küchenchef eines Luxushotels in den Alpen soll sich laut deutschen Ermittlern mehrmals mit mutmaßlichen Mitgliedern der Reichsbürger-Bande getroffen haben. Zudem hätte er in der neuen deutschen Staatsform den militärischen Arm - mit einem Ex-Fallschirmjäger als „Heimatschutzkompanie“-Chef - der verhinderten Putschisten in Kantinen verköstigen sollen.