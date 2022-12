Portugal und Marokko weiter ++ Herminator ist 50!

Portugal und Marokko ziehen bei der FIFA Weltmeisterschaft in Katar ins Viertelfinale ein, Fußballlegende Pele ist auf dem Weg der Besserung und Hermann Maier feiert seinen 50. Geburtstag - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 07. Dezember.