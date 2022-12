Suppenbus: Immer mehr Pensionisten stehen Schlange

Dreimal so viele Pensionisten wie noch vor 15 Jahren

Es stehen auch vermehrt Mindestpensionisten an. Machten diese vor 15 Jahren noch sieben Prozent aus, sind es heute 22. „Vielen Menschen sieht man ihre Notlage nicht an, sie sind oft schambelastet und holen sich möglichst unauffällig eine Suppe“, berichtet der freiwillige Helfer Erdem. Seit ein paar Monaten werden auch Suppen in Gläsern abgefüllt, die sich die Menschen mitnehmen können.