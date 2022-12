Katar: Erstes WM-Stadion wird bereits abgerissen

Das Stadion 974 wurde eigens für die WM in Katar aus 974 recycelten Schiffscontainern in Modelbauweise errichtet und ist damit wohl eines der einzigartigsten Stadion der Welt. Es war zudem die einzige Arena bei diesem Turnier, die nicht klimatisiert war, weshalb dort nur Abendspiele ausgetragen wurden. Platz für rund 40.000 Zuschauern bietet die Anlage. „Dieser einzigartige Austragungsort ist eine Hommage an die lange Tradition Katars im weltweiten Handel und in der Seefahrt“, heißt es in einem Stadionteil.