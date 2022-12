Der Nikolo kommt heuer aus dem Burgenland

Lager für Tiere

Sein nächstes Projekt steht schon fest. Mit einem engagierten Helfer aus der Schweiz will er in Bosnien ein Auffanglager für verwaiste Haustiere aus der Ukraine einrichten. Für alle, die ihn unterstützen wollen, ist Tomek per E-Mail unter andy_tomek@gmx.at erreichbar.