Gel-Fauxpas bremste Pauger bei 70.3-Premiere aus

Am Ende erreichte er als Siebter, 10:01 Minuten hinter Sieger Sam Long (US) das Ziel. „Für das erste Rennen kann ich aber schon zufrieden sein“, sagt Pauger, der noch in Kalifornien bleibt. „Los Angeles und San Diego stehen noch am Programm. Dann geht es rauf nach San Francisco, von wo aus dann der Rückflug nach Europa geht...“