„Knabl-Finish“ rettet Pauger vor böser Haar-Panne

Acht Millimeter. So kurz ist die neue „Kampffrisur“ von Heeressportler Leon Pauger für das große Finale der WM-Serie am Sonntag in Abu Dhabi. „Die Idee kam mir am Montag“, erzählt der Bregenzer. „Blöderweise ging der Rasierer während des Schneidens ein. So musste ich mit kurzen Haaren vorne und langen hinten einkaufen gehen. Das hat schon ziemlich blöd ausgeschaut.“ Glücklicherweise konnte ÖTRV-Teamkollege Luis Knabl den neuen Pauger-Style mit einem geborgten Gerät noch finishen...