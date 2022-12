EU verbietet künftig Warenimport bei Abholzung

Künftig soll der Import zahlreicher Produkte in die EU verboten werden, wenn dafür Wälder abgeholzt wurden. Denn Waren wie Rindfleisch, Kakao, Soja und Holz tragen zu einem wesentlichen Teil zur Entwaldung bei. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten haben sich auf ein Gesetz zum Schutz des Amazonas und anderer Wälder geeinigt. Garantiert werden soll dies per Sorgfaltserklärung. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Geldstrafen rechnen.