Vor Val d‘Isere ist Feurstein im Speedeinsatz

Für Walch wird es das allererste Rennen im Europacup. „Am Samstag habe ich erfahren, dass ich fix dabei bin und nicht in der internen Ausscheidung antreten muss“, erzählt „Malu“, er sich zuletzt bereits mit guten Leistungen bei FIS-Rennen in Gröden empfohlen hatte. „Mein Ziel ist es, dass ich es in Santa Caterina in die Punkte schaffe.“