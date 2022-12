Asiatischer WM-Fokus ++ Dominic Thiem exklusiv

Am heutigen Montag stehen die asiatischen Mannschaften bei der WM im Fokus, Conny Hütter schrammt am vierten Weltcup-Sieg ihrer Karriere vorbei und Dominic Thiem ganz exklusiv - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 5. Dezember.