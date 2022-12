Morgenstern, Seeböck & Co.: Promi-Event in Gastein

Kommendes Wochenende werden die „Gastein Classics“ in Sportgastein über die Bühne gehen - so kam es, dass auch jetzt schon hoher Besuch in Bad Gastein glänzte. Denn Sportler wie Thomas Morgenstern oder Stefan Maierhofer, Kabarettistin Nina Hartmann und viele andere Promis testeten die Loipe vorab und stellten hierbei ihre Langlaufkünste zur Schau.