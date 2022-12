Dieser WM-Auftritt stimmt sogar die Kritiker milde

Van Dijks Defensivreihe hatte großteils alles unter Kontrolle, vor allem vor der Pause. Dennoch, den Amerikanern zu Beginn beider Spielhälfte Großchancen einzuräumen, sollte zu denken geben. So war es auch Torhüter Andries Noppert zu verdanken, dass man nicht in Rückstand geriet. Mit Argentinien kommen im Viertelfinale am Freitag ganz andere Sturmkaliber auf die niederländische Abwehrreihe zu, allen voran der nicht immer zaubernde, aber in Katar durchaus torgefährliche Lionel Messi.