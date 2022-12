Aus Signal wurde Harmonie: Weisenblasen vom Turm

Alarmsignal zum Schutz

Brände waren in jeder Stadt des Mittelalters gefürchtet. Auch herannahende feindliche Truppen sollten früh erkannt werden. Also musste auf dem höchsten Turm der Stadt jemand Wache halten, der sogenannte Türmer blies bei Gefahr in sein Wächterhorn. Als dieses einst so hilfreiche Signal nicht mehr notwendig war, verkündeten Musiker von den Türmen die Geburt Jesu. Und heute wird vielerorts - wie in Klagenfurt jeden Freitag - schon im Advent harmonisch das nahende Weihnachtsfest angekündigt.