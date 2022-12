Insel Java erneut von starkem Erdbeben erschüttert

Knapp zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben mit mehr als 330 Toten ist die indonesische Insel Java am Samstag neuerlich von einem Beben erschüttert worden. Das Zentrum des Erdstoßes mit der Stärke 5,7 habe 18 Kilometer südöstlich der Stadt Banjar in der Provinz West Java gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Samstag mit.