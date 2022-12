Streit unter Nachbarn endet mit Festnahme

Ein lauter Nachbar hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt einem 53-Jährigen zunächst den Seelenfrieden und in weiterer Folge seine Freiheit gekostet. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, kam es in dem Wohnhaus in der Leopoldsgasse um 2.45 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung.