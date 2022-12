Bei uns im Land fehlen immer noch 161 Pädagogen

Interessiert? 2908 Euro brutto Mindestgehalt, 24 Stunden pro Woche, Stelle verfügbar ab 26. April 2023 – die Berufsschule Schärding sucht gerade auf dem Job-Portal der oö. Bildungsdirektion eine befristete Lehrkraft für allgemeinbildende betriebswirtschaftliche Unterrichtsgegenstände. Gefragt sind auch Religionslehrer in der Volksschule Oedt in Traun: Da sind 15 Wochenstunden frei. In der Mittelschule Pettenbach sind zehn „Reli“-Stunden zu haben, in der VS Altenberg sechs.