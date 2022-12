Flachgau löst Stadt ab, ist erstmals Spitzenreiter

Gründe für Verschiebung liegen auf der Hand

Verstecken braucht sich die Heimat von Mozart, der Mozartkugeln und Skilegenden aber nicht: Im Gegensatz zu Kärnten, Tirol und der Steiermark drückt Salzburg in Prozentzahlen ausgedrückt am stärksten aufs Wachstumstempo, nämlich mit +14%. Einzig mit Oberösterreich (17,7%) wächst etwas stärker. Dafür dürfte Salzburg in den nächsten Jahren Kärnten österreich-intern auf Rang sechs im Einwohnerranking ablösen.