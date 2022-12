„ÖVP hat sich Land zum Untertan gemacht“

Sie sollten Licht ins Dunkel bringen: Die ÖVP-Granden Karl Nehammer und Johanna Mikl-Leitner waren diese Woche im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Geredet wurde viel, gesagt aber wenig: „Die ÖVP hat die Taktik des Tarnens, Täuschens und Leugnens in der DNA“, sagt Indra Collini, Spitzenkandidatin der NEOS in Niederösterreich im krone.tv-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter. Dass sich die ÖVP Niederösterreich unter Mikl-Leitner redlich bemüht, sich als „kein Organ des Bundes“ zu positionieren, passt für die NEOS-Politikerin in das Gesamtbild: Wegen der anstehenden Landtagswahl in NÖ möchte man sich „weit weg“ bringen von den Korruptionsproblemen des Bundes. Von einer weißen Weste sei man aber weit entfernt: „Das System Niederösterreich ist das Machtzentrum der korrupten ÖVP“.