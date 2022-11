„Gewalt an Frauen ist Problem der Migration“

Jede dritte Frau wird Opfer von psychischer, physischer und/oder sexueller Gewalt. „Das macht mich betroffen“, sagt Karl Mahrer, Landesparteiobmann der ÖVP Wien, im krone.tv-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter. Und weiter: „Das ist ein Problem, das mit der Migration zusammenhängt.“ Ein Grund für die steigende Gewalt an Frauen seien nämlich Integrationsversäumnisse. Geht es nach Mahrer und seiner ÖVP, so braucht es einen stabilen EU-Außengrenzschutz und Asylverfahren außerhalb von Europa. Und all jene, die schon da sind, sollen einen Beitrag leisten und gemeinnützige Tätigkeiten ausüben. „Verpflichtend“, so Mahrer. Man sieht sich selbst als „Motor des Umdenkens in Europa“.