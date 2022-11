Ex-Schauspielchef kommt für Stück nach Linz

Spagat zwischen den Zeiten

Die am Freitag anlaufende Uraufführung „Und da oben dazwischen die Sterne“ wird der Grundidee voll gerecht. Gerhard Willert, bis 2016 Schauspieldirektor in Linz, kehrt für eine neuartige Inszenierung zurück, denn das Stück gilt als „eine Versammlung von Theater, Wissenschaft und Musik“, wie er sagt.

„Mit Kepler und Galilei fing die Neuzeit an, und ich versuche den Spagat zwischen diesem Punkt und dem Heute.“ Ein Wissenschafter, Studierende sowie eine Schauspielerin werden auf der Bühne zu sehen sein.