Ein Jahr Zwangspause für Ex-Politiker!

Es dürfe nicht der Fall sein, dass wir uns in Österreich auf Günstlingswirtschaft in der heimischen Spitzenpolitik gewöhnen, sagt Luca Mak, Geschäftsführer von Transparency International Austria, im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. Der Verein fordert Spielregeln für die Politik, unter anderem eine Cooling-off-Phase für Ex-Politiker, die in ein Unternehmen wechseln wollen. Hier solle es Wartezeiten von mindestens einem Jahr geben, wenn ein Zusammenhang zur bisher ausgeübten Tätigkeit besteht. Der Hintergrund: Politiker sollen ihre Machtpositionen und Kontakte nicht mehr so einfach mitnehmen und damit auf Gesetze Einfluss nehmen können.