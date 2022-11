The Animals: Das Vermächtnis der 60er-Legenden

Es gab die Animals, die New Animals, Animals II, Animals And Friends - kein Wunder, dass ihr euch seit unzähligen Jahren mit rechtlichen Problemen rumschlagen müsst, nachdem es so viele verschiedene Varianten der Band gibt …

Was die Animals definiert, sind die Songs. „Don’t Let Me Be Misunderstood“, „We Gotta Get Out Of This Place“, „It’s My Life“ oder „San Franciscan Nights“ sind Lieder, die alle Zeiten überstanden haben. Es ist kein einfacher, langweiliger Pop. Die Songs hatten alle das gewisse Etwas und das ist auch der Grund, warum wir damit noch immer touren dürfen. Bruce Springsteen hat vor ein paar Jahren auf Tour an jedem Konzertabend betont, dass all seine Songs nicht ohne die Animals hätten geschrieben werden können. Das war wirklich sehr großzügig von ihm! Auch Tony Banks von Genesis ist ein großer Fan. Wenn die Leute die Songs hören, dann sind sie sofort hin und weg - auch wenn sie nicht mehr wissen, wer die Originalversionen überhaupt geschrieben hat. Uns allen geht es nicht so schlecht damit. (lacht)