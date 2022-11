Eine „wahre Geschichte“ als neuer Musicalhit

Vielen ist der Film „Catch me if you can“ von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio als Hochstapler Frank Abagnale noch in Erinnerung. Dieser gab sich zuerst als Pilot aus. Ohne jemals eine Flugstunde absolviert zu haben, jettete er um die Welt und machte als „Opfer“ erotischer Abenteuer viele Schulden. Um diese zu tilgen, wurde er später Kinderarzt und Anwalt, ohne studiert zu haben. Schließlich trieb er FBI-Agenten in den Wahnsinn.