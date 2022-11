„Sollten nicht ständig über private Chats reden“

„Die Grünen müssen beim Thema Migration ihre ideologischen Scheuklappen ablegen“, sagt die Wiener ÖVP-Gemeinderätin Laura Sachslehner im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. Die Volkspartei, genauso wie alle anderen Parteien, müssten hier an notwendigen Maßnahmen und Lösungen arbeiten, was sie auch tue. Diejenigen, die hier scheitern, sei aber ganz klar die Europäische Union. Die Debatte, die in den letzten Wochen aufgrund der Chats mit ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stattgefunden hat, erachtet Sachslehner als scheinheilig. „Ich halte nichts davon, ständig über private Chats zu philosophieren, die an die Öffentlichkeit gelangen. Wie einzelne Medienschaffende oder Redakteure in diesem Land mit der Politik zusammenarbeiten, das müssen alle für sich selbst beurteilen können.“