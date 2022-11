Sechs Kilometer voller weihnachtlichem Charme

Weihnachten, wie es früher war: Dieses Gefühl will der Katschberger Adventweg vermitteln. Und weil in der Weihnachtszeit das Geben im Vordergrund steht, will man die Flutopfer aus dem Gegendtal unterstützen. „Ein Teil unseres Eintritts geht an den Kiwanis-Club. Die Besucher erhalten einen Thermobecher, den sie unterwegs mit Tee auffüllen können“, erklärt Tourismusdirektor Markus Ramsbacher.