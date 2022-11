Schwerer Busunfall in Lettland - Soldaten verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lettland sind am Wochenende mehrere Angehörige der ukrainischen Streitkräfte verletzt worden. Nach offiziellen Angaben befanden sie sich in einem von der estnischen Armee gecharterten Bus, der am Samstagabend bei Ainazi im Norden nahe der Grenze zu Estland frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß.