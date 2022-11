Nächste Weinhaus-Generation bringt frischen Wind

Mit viel Liebe zum Detail wurde in den vergangenen Monaten im Weinhaus Wakolbinger am neuen Online-Shop gearbeitet. Dabei federführend war aber nicht der eigentliche Chef Hannes Wakolbinger, sondern mit Martin (19) und Emilie (16) Wakolbinger die nächste Generation, die dem Lichtenberger Familienbetrieb bereits jetzt schon seinen Stempel aufdrückt. So übernahmen die beiden „jungen Wakis“ jetzt auch die offizielle Präsentation der neuen Website, zu der Kunden, Freunde und Partner des Hauses in die Vinothek in Lichtenberg geladen waren.