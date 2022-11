4136 Neuinfektionen und 14 weitere Todesfälle

Die aktuelle Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt ziemlich genau im Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4089 Fällen. Im Spital lagen am Freitagvormittag 942 Infizierte - vier weniger als am Vortag, aber acht mehr als vor einer Woche. 67 Betroffene werden auf Intensivstationen behandelt, fünf weniger als am vergangenen Freitag.