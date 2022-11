Auch das Burgenland hat seine „Schiachperchten“

Um das Handwerk auch perfekt zu beherrschen, war Prossek sogar in einer Kärntner Schnitzschule. Wer die Masken sehen möchte, am Samstag findet ab 16 Uhr der Perchtenpunsch in Wimpassing in der Kirchbergscheune statt. Ab 17.30 Uhr sind dann die Perchten unterwegs. Lieb übrigens: „Wir wollen nicht, dass man sich vor uns fürchtet“, sind sich alle einig.