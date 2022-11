„Ich bin das Christkind, das ist mein Märchenjob“

Für die Kinder ist das wichtig

Das Steyrer Christkindl hilft öfters beim Postamt mit, ansonsten ist es am Steyrer Adventmarkt unterwegs: „Ich kann für die Kinder da sein, erhalte ihnen so eine Märchenblase. Gerade jetzt, wo so viel Schreckliches in der Welt passiert, ist das doch besonders wichtig.“ Und Christkindl Hanna setzt noch nach: „Ich habe sowieso ein Faible für Jobs, in denen es Wunder gibt.“ Das Christkind macht „im wirklichen Leben“ nämlich eine Ausbildung zur Hebamme.