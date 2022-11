Land OÖ klagte Mutter von schwerbehindertem Sohn

Als Mutter und Betreuerin eines schwerbehinderten erwachsenen Sohnes hat es Maria N. (Name geändert) ohnehin nicht leicht. Ihren Buben ins Heim zu geben, kam für die Oberösterreicherin aber nie in Frage. Er wird liebevoll und aufopfernd zu Hause gepflegt, muss rund um die Uhr betreut werden. Das kostet Geld. Frau N. erhält vom Land finanzielle Unterstützung. Die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung würde wesentlich mehr kosten.