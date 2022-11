Hoher Zulauf bei den „Anonymen Alkoholikern“

Auch anonyme Online-Meetings sind möglich

Bis vor Kurzem gab es im Burgenland fünf Selbsthilfegruppen der Anonymen Alkoholiker. Jene in Neusiedl am See, Mattersburg und Markt Allhau wurden im Zuge der Corona-Pandemie aufgelöst, weil sich Meetings zunehmend ins Internet verlagern und dort inkognito stattfinden.