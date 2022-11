Ohne London keine Abstimmung über Unabhängigkeit

Sturgeon will zurück in die EU

Erst 2014 hatte sich eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib in der Union mit Großbritannien ausgesprochen. Für London gilt die Frage damit bereits langfristig entschieden. Regierungschefin Sturgeon hatte zuletzt jedoch damit argumentiert, dass der Brexit (der in Schottland mehrheitlich auf Ablehnung stieß), die Ausgangslage verändert habe. Sie will ein unabhängiges Schottland zurück in die EU führen. Auch im schottischen Parlament haben die Unabhängigkeitsbefürworter derzeit eine Mehrheit.