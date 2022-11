Neue Diphtherie-Fälle in Asylheim und Wartezonen

Gerade einmal acht Duschen und Toiletten kommen - wie berichtet - auf 300 Asylwerber in Frankenburg in Oberösterreich. In Kärnten musste zuletzt sogar eine Registrierungsstelle für Asylwerber in ein Notquartier umgewandelt werden. Auch die niederösterreichischen Betreuungseinrichtungen sind bis zum letzten Platz belegt. In den drei Erstaufnahmezentren in Traiskirchen, Schwechat und am Flughafen sind laut Angaben der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) derzeit 2218 Personen untergebracht. „Die gesamte Infrastruktur ist stark belastet“, erklärt ein Agentur-Sprecher.