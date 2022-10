Energiesparen ist nun in der Schule angekommen

Der Verbrauch ist bei den „Hightechs“, die ihre Freizeit am Computer und an der Playstation verbringen, höher als bei der Familie „Energiesparer“, die durch ihr Verhalten die Umwelt schützt und noch den Geldbeutel schonen kann. Da wird zum Beispiel so oft wie möglich auf das eigene Auto verzichtet. Bio gehört für sie sowieso in den Einkaufskorb.